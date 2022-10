Répare ton vélo centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Répare ton vélo centre social le labO des possibles, 21 octobre 2022, Beaugency. Répare ton vélo Vendredi 21 octobre, 16h00 centre social le labO des possibles Echange de conseils et astuces pour entretenir son vélo centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire ça roule au Lab’O cette semaine! Utiliser son vélo c’est bien, et savoir l’entretenir c’est encore mieux !

Venez avec votre vélo et vos outils si vous en avez pour échanger des conseils et des astuces. Au boulot !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T16:00:00+02:00

2022-10-21T18:00:00+02:00 fr

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu centre social le labO des possibles Adresse Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Ville Beaugency Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville centre social le labO des possibles Beaugency Departement Loiret

centre social le labO des possibles Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Répare ton vélo centre social le labO des possibles 2022-10-21 was last modified: by Répare ton vélo centre social le labO des possibles centre social le labO des possibles 21 octobre 2022 Beaugency centre social le labO des possibles Beaugency

Beaugency Loiret