Stage d’été – Cirque et yoga – adultes (dès 16 ans) Centre social Le L.o.c.c.a.l. Saint-Amand-Montrond, 24 juillet 2023, Saint-Amand-Montrond.

Stage d’été – Cirque et yoga – adultes (dès 16 ans) 24 – 28 juillet Centre social Le L.o.c.c.a.l. Prévoir une tenue de sport – Tarif : 30€ + adhésion pour la saison 2023-2024 (12€) – attestation d’assurance responsabilité civile à fournir

Chaque jour prenons deux heures pour nous rencontrer et partager un temps autour du mouvement et du jeu.

L’idée principale sera de s’amuser et de se faire du bien en utilisant des mouvements issus du yoga et du cirque.

Aucun prérequis n’est nécessaire sauf une tenue souple et confortable et l’envie de faire ensemble !

Intervenantes : Mélanie Le Marchand et Céline Valette

Ateliers en extérieur aux pieds des arbres. (en cas de repli, nous vous préviendrons pour un autre lieu).

Centre social Le L.o.c.c.a.l. 2 Rue Racine, 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 09 70 66 13 22 [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrosseriemesnier.com/stage-d-ete-cirque »}] Le Centre social Le Loccal est une structure de proximité implantée sur le Quartier Politique de la Ville du Vernet à Saint Amand Montrond.

Il accompagne les habitants de tout âge au quotidien en leur proposant un accueil inconditionnel, et des services et activités coordonnés, à finalités sociales, éducatives et culturelles qui favorisent la mise en œuvre des initiatives locales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T16:00:00+02:00

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00

