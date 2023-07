Stage d’été – Cirque (tous niveaux) – enfants 6 à 12 ans Centre social Le L.o.c.c.a.l. Saint-Amand-Montrond, 24 juillet 2023, Saint-Amand-Montrond.

Stage d’été – Cirque (tous niveaux) – enfants 6 à 12 ans 24 – 28 juillet Centre social Le L.o.c.c.a.l. Prévoir une tenue de sport – Tarif : 30€ + adhésion pour la saison 2022-2023 (12€) – attestation d’assurance responsabilité civile à fournir

Durant leur temps de résidence à la Carrosserie Mesnier deux artistes de la Compagnie Les Fées Railleuses proposent un stage autour du cirque et de la création d’un spectacle. Ce stage sera l’occasion de s’initier aux portés acrobatiques, à la manipulation d’objets et surtout d’éveiller l’imaginaire de chacun-es.

Intervenantes : Mélanie Le Marchand et Céline Valette

Ateliers en extérieur aux pieds des arbres. (en cas de repli, nous vous préviendrons pour un autre lieu).

Centre social Le L.o.c.c.a.l. 2 Rue Racine, 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 09 70 66 13 22 [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrosseriemesnier.com/stage-d-ete-cirque »}] Le Centre social Le Loccal est une structure de proximité implantée sur le Quartier Politique de la Ville du Vernet à Saint Amand Montrond.

Il accompagne les habitants de tout âge au quotidien en leur proposant un accueil inconditionnel, et des services et activités coordonnés, à finalités sociales, éducatives et culturelles qui favorisent la mise en œuvre des initiatives locales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

Carrosserie Mesnier