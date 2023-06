Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Pause K’réative Centre social le Kaleidoscope Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Pause K’réative Centre social le Kaleidoscope Le Mans, 5 juillet 2023, Le Mans. Pause K’réative Mercredi 5 juillet, 14h00 Centre social le Kaleidoscope gratuit Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans Centre social le Kaleidoscope 9 Rue du Cantal, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 48 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00 enfant lecture © Mr Tan / Diane le Feyer / Miss Prickly Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Centre social le Kaleidoscope Adresse 9 Rue du Cantal, 72100 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Centre social le Kaleidoscope Le Mans

Centre social le Kaleidoscope Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Pause K’réative Centre social le Kaleidoscope Le Mans 2023-07-05 was last modified: by Pause K’réative Centre social le Kaleidoscope Le Mans Centre social le Kaleidoscope Le Mans 5 juillet 2023