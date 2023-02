Mon enfant et les réseaux sociaux – conférence débat Centre social – Le Foyer d’Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Mon enfant et les réseaux sociaux – conférence débat Centre social – Le Foyer d’Auterive, 13 décembre 2022, Auterive. Mon enfant et les réseaux sociaux – conférence débat Mardi 13 décembre 2022, 20h00 Centre social – Le Foyer d’Auterive

Le Centre Social le Foyer d’Auterive vous propose une conférence-débat sur le thème “Mon enfant et les réseaux sociaux”, avec l’intervention des Gendarmes de la Maison de Protection des Familles. Centre social – Le Foyer d’Auterive 1 place du Maréchal Leclerc, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

05 61 50 74 97 http://www.centresocialauterive.fr Pinterest, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp… vous connaissez ? Vos enfants l’utilisent ?

Les réseaux sociaux sont des outils de communication qui facilitent notre quotidien pour communiquer avec nos communautés, mais ils ne sont pas sans risques. Sensibiliser à titre préventif les enfants est le meilleur moyen pour se protéger contre certaines dérives. Le Foyer d’Auterive propose une conférence-débat le 13 décembre à 20h, présentée par les Gendarmes de la Maison de Protection des Familles. Intéressé(e) ? Inscrivez-vous car les places sont limitées. La conférence-débat aura lieu au 1 place du Marechal Leclerc à Auterive. + d’infos : 05 61 50 74 97

