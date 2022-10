Dépister, c’est sauver ! Centre Social Lazare Garreau Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Dépister, c’est sauver ! Centre Social Lazare Garreau, 22 octobre 2022, Lille. Dépister, c’est sauver ! Samedi 22 octobre, 14h30 Centre Social Lazare Garreau

Entrée libre, gratuit.

L’association Saphir humanitaire vous invite à sa journée de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Centre Social Lazare Garreau 45 rue Lazare Garreau Lille Lille-Sud Lille 59000 Nord Hauts-de-France

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=d5998c8b-6961-4e07-bb6e-e969c589d2c3 L’association Saphir humanitaire et ses partenaires (association Fame et centre social Lazare Garreau) vous attendent au 45 rue Lazare Garreau à Lille. Vous participerez à des conférences avec l’intervention de professionnels de la santé et des stands d’information vous accueilleront pour répondre à vos questions. Afin de passer un moment convivial, un salon de thé et une garderie vous accompagneront l’après-midi.

