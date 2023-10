Le-Jean-Ma-Mère 3 Centre Social Lavieu Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Le-Jean-Ma-Mère 3 Centre Social Lavieu Saint-Chamond, 18 novembre 2023, Saint-Chamond. Le-Jean-Ma-Mère 3 Samedi 18 novembre, 12h00 Centre Social Lavieu 8€ mineur / 16€ adh / 21€ ext Centre Social Lavieu 1 Place Baudelaire, 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 31 75 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T12:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T12:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 La Coordination Culturelle de Saint-Chamond Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Centre Social Lavieu Adresse 1 Place Baudelaire, 42400 Saint-Chamond Ville Saint-Chamond Departement Loire Age min 10 Age max 121 Lieu Ville Centre Social Lavieu Saint-Chamond latitude longitude 45.473883;4.504078

Centre Social Lavieu Saint-Chamond Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/