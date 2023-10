Halloween : le musée de la peur avec le LARC Ensemble Centre social LARC Ensemble Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Le Centre Social « Larc Ensemble », la Maison des Genêts et l'école Boris-Vian fêtent Halloween vendredi 20 octobre dès 17h ! Venez participer au défilé, tester votre courage dans le musée de la Peur et vous réchauffer avec une bonne soupe ! Au programme 17h : Départ du défilé d'Hallowwen depuis la Maison des Genêts

18h : arrivée au LARC Ensemble et découverte du musée de la Peur

18h30 : dégustation de la soupe d’Halloween à l’école Boris-Vian Animation avec un flash mob dans la cour de l’école par la Troupe de Danse Fracture, mascotte avec l’association AOR, distribution de friandises et boissons chaudes

En collaboration avec la Maison des Genêts, les CAL Boris Vian, Mermoz, la Clé de Sol et le Centre de Loisirs Préados DORÉMI

Centre social LARC Ensemble
47 Rue Corneille, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq

