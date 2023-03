Théâtre : C’est le chantier ! au LARC Ensemble Centre social LARC Ensemble, 5 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Théâtre : C’est le chantier ! au LARC Ensemble Lundi 5 juin, 14h00 Centre social LARC Ensemble Gratuit sur réservation

Lundi 5 juin 2023 à 14h, découvrez les trois pièces de Noémie Rosenblatt qui racontent la ville de manière ludique et poétique. Dès 10 ans.

La metteure en scène Noémie Rosenblatt a construit trois courtes pièces pour prendre une distance ludique et poétique avec les grands projets d’urbanisme pensés à grande échelle et sur plusieurs années. Partez à la rencontre de trois personnages hauts en couleurs : Odile, La fille de l’urbanisme, qui au-delà de la maîtrise parfaite d’une multitude d’acronymes, voue une tendre affection à sa ville ; Erwan, Le mec de la maquette, qui réalise les maquettes 3D des futurs grands travaux ; et enfin Salma, La dame de la Ville, assistante sociale dans le quartier où elle a grandi et qui accompagne les habitants dans la complexe mise en Tmuvre des relogements. Trois histoires pour raconter la ville et rendre hommage à celles et ceux qui s’y consacrent passionnément, avec tendresse et humour.

En avril et juin, La rose des vents circulera sur le territoire de Villeneuve d’Ascq, à la rencontre des publics.

Gratuit sur réservation : Amandine Lesage : alesage@larose.fr

Centre social LARC Ensemble 47 Rue Corneille, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T14:00:00+02:00 – 2023-06-05T15:30:00+02:00

