Yvelines Elancourt et Les Kombatives se mobilisent pour Octobre Rose Centre social L’Agora Élancourt, 4 octobre 2023, Élancourt. Elancourt et Les Kombatives se mobilisent pour Octobre Rose Mercredi 4 octobre, 14h00 Centre social L’Agora Entrée libre ou participation sur inscription selon les évènements (infos sur site www.elancourt.fr ou www.facebook.com/leskombatives http://www.elancourt.fren partenariat avec l’association Les Kombatives, s’associe à la campagne nationale de mobilisation Octobre Rose. Du 4 au 19 octobre, des ateliers et animations seront proposés par des professionnels et bénévoles à l’Agora d’Élancourt. La Ville d’Élancourt renouvelle son partenariat avec la jeune association Les Kombatives dans le cadre de la campagne de mobilisation Octobre Rose. Afin d’impulser des échanges et de la solidarité autour du cancer du sein, tout en rappelant l’importance du dépistage, plusieurs temps forts seront organisés courant octobre, animés par les professionnels et bénévoles de plusieurs associations partenaires du territoire. Pour toutes ces animations, nous vous invitons à porter un vêtement ou un accessoire rose en soutien à la campagne Octobre Rose ! CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET LE SITE www.elancourt.fr

Prévention, Olympiades, rando-rollers avec le Club des Shocks, une marche solidaire dans la Ville, une après-midi bien-être à l’Agora… Découvrez le programme : www.elancourt.fr Infos et renseignements : 01 30 66 50 53 ou www.facebook.com/leskombatives

Les bénévoles des Kombatives seront présents sur chaque événement pour mener des actions de sensibilisation. Il s’agit de la première association du territoire à dédier son action aux femmes atteintes ou ayant été atteintes d’un cancer. Toute l’année, elle mène des actions solidaires sur l’ensemble du territoire de SQY. Pour soutenir ces actions, une boîte à dons sera disposée sur chacun des événements. Centre social L’Agora Allée Guy Boniface, 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France [{« link »: « http://www.elancourt.fr »}, {« link »: « http://www.facebook.com/leskombatives »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T18:00:00+02:00

