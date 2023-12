Repair’café Centre Social La Ruche Ostricourt, 13 janvier 2024, Ostricourt.

Repair’café Samedi 13 janvier 2024, 09h30 Centre Social La Ruche Entrée libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T09:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T09:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Nous avons tous des appreils qui tombent en panne ou deviennent défectueux dans le temps et nous ne savont pas toujours comment le réparer. L’équipe du Centre Social La Ruche propose un atelier repair’café dans le but de démontrer aux habitants qu’il est possible de redonner une seconde vie aux appareils en tentant de les réparer. Cet atelier permet de sensibiliser les habitants sur la surconsommation des achats de remplacement, de l’impact financier que ça engendre et donc l’intérêt de l’apprentissage de la réparation.

Centre Social La Ruche 251 avenue du Maréchal Leclerc, 59162 Ostricourt Ostricourt 59162 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327898112 »}]