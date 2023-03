Initiation aux numériques des seniors – Ateliers CARSAT Centre Social la Livatte Roanne Catégories d’Évènement: Loire

Initiation aux numériques des seniors – Ateliers CARSAT Centre Social la Livatte, 4 avril 2023, Roanne. Initiation aux numériques des seniors – Ateliers CARSAT 4 avril – 29 juin Centre Social la Livatte Inscription à l’accueil du Centre Social la Livatte ou au 0477713360. Adhésion de 12,00€ pour une année scolaire. Bénéficiaire : Les personnes de + de 55ans

Période : Groupe n°3 chaque mardis d’avril à juin 2023 / Groupe n°4 chaque jeudis d’avril à juin 2023.

Nombre de séances : 12 séances de 02h30

Jours : Les mardis de 14h00 à 16h30 – Les jeudis de 09h00 à 11h30.

Nombre de places par atelier : Entre 5 et 8 participants.

Lieu : Centre Social la Livatte

Salle : Salle informatique

Information complémentaire : Accès aux ordinateurs du Centre Social la Livatte ou possibilité de suivra la formation avec son ordinateur portable. Centre Social la Livatte 97 Rue Albert Thomas – 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://lalivatte.centres-sociaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0477713360 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T14:00:00+02:00 – 2023-04-04T16:30:00+02:00

2023-06-29T09:00:00+02:00 – 2023-06-29T11:30:00+02:00 atelier initiation numérique groupe seniors carsat personnes agées permanence 55 ans formation ordinateur internet traitement de texte messagerie sécurité administration

