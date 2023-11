Soirée d’échanges autour des enjeux alimentaires mondiaux Centre Social La-Haüt Oloron-Sainte-Marie, 15 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe d’Oloron du Comité catholique contre la faim et pour le développement – Terre solidaire invite à une rencontre-débat, autour du film » Les fourmis et la sauterelle » de Raj Patel et Zac Piper.

« Ce documentaire aborde les thèmes les plus urgents de notre époque : les changements climatiques, l’inégalité entre les genres, le racisme, le fossé entre les riches et les pauvres et contribue à mettre à mettre en lumière des initiatives portées par des groupes du monde pour sauver la planète ».

La soirée est organisée à l’occasion de la « campagne alimenterre » de l’association « pour le droit à la souveraineté alimentaire de tous », « à une nourriture saine pour tous dans le monde » et pour le soutien « d’une agriculture viable à taille humaine au Nord comme au Sud »..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 22:00:00. .

Centre Social La-Haüt Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Oloron team of the Comité catholique contre la faim et pour le développement – Terre solidaire (Catholic Committee against Hunger and for Development – Terre Solidaire) invites you to a discussion on the film « Les fourmis et la sauterelle » (Ants and Grasshoppers) by Raj Patel and Zac Piper.

« This documentary tackles some of the most pressing issues of our time: climate change, gender inequality, racism, the gap between rich and poor, and helps to highlight initiatives by groups around the world to save the planet ».

The evening is organized to mark the association’s « alimenterre campaign » « for the right to food sovereignty for all », « healthy food for everyone in the world », and support for « sustainable agriculture on a human scale in both North and South ».

El equipo Oloron del Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo – Tierra Solidaria le invita a un debate sobre la película « Las hormigas y el saltamontes », de Raj Patel y Zac Piper.

« Este documental aborda los problemas más acuciantes de nuestro tiempo: el cambio climático, la desigualdad de género, el racismo, la brecha entre ricos y pobres, y contribuye a poner de relieve las iniciativas de grupos de todo el mundo para salvar el planeta ».

La velada se organiza con motivo de la « campaña alimenterre » de la asociación « por el derecho a la soberanía alimentaria para todos », « alimentos sanos para todos en el mundo » y el apoyo a « una agricultura viable a escala humana en el Norte y el Sur ».

Das Team von Oloron des katholischen Komitees gegen Hunger und für Entwicklung – Terre solidaire lädt zu einem Treffen mit Diskussion ein, bei dem der Film « Die Ameisen und die Heuschrecke » von Raj Patel und Zac Piper gezeigt wird.

« Der Dokumentarfilm greift die dringlichsten Themen unserer Zeit auf: Klimawandel, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, Rassismus, die Kluft zwischen Arm und Reich und trägt dazu bei, die von Gruppen aus aller Welt getragenen Initiativen zur Rettung des Planeten ins Rampenlicht zu rücken ».

Der Abend findet anlässlich der « alimenterre-Kampagne » des Vereins « für das Recht auf Ernährungssouveränität für alle », « auf gesunde Nahrung für alle in der Welt » und für die Unterstützung « einer lebensfähigen Landwirtschaft in menschlicher Größe im Norden wie im Süden » statt.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn