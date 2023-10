Grandir Ensemble enfant et parent – Semaine de la parentalité Centre social La farandole Istres, 23 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Les centres sociaux de la ville, avec le concours d’une vingtaine de partenaires dont la ville d’Istres, organisent du 23 au 28 octobre 2023 la « Semaine Istréenne de la parentalité « Grandir ensemble, enfant et parent ». .

Centre social La farandole Rue de la poutre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



from October 23 to 28, 2023, the city’s social centers, with the help of some twenty partners including the city of Istres, are organizing the « Semaine Istréenne de la parentalité » Grandir ensemble, enfant et parent » (Istres Parenting Week)

del 23 al 28 de octubre de 2023, los centros sociales de la ciudad, con la ayuda de una veintena de socios entre los que se encuentra la ciudad de Istres, organizan la « Semaine Istréenne de la parentalité ‘Grandir ensemble, enfant et parent » (??)

die Sozialzentren der Stadt organisieren vom 23. bis 28. Oktober 2023 in Zusammenarbeit mit zwanzig Partnern, darunter die Stadt Istres, die « Semaine Istréenne de la parentalité » (Istrische Woche der Elternschaft) « Grandir ensemble, enfant et parent » (Zusammen wachsen, Kind und Eltern)

