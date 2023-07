Ciné d’été – Sonic 2 Centre social La farandole Istres, 8 août 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Cinéma en plein air au centre social des Echoppes avec la projection du film Sonic 2..

2023-08-08 21:30:00

Centre social La farandole Rue de la poutre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Open-air cinema at the Les Echoppes social center with a screening of Sonic 2.

Cine al aire libre en el centro social Les Echoppes con la proyección de la película Sonic 2.

Freiluftkino im Centre social des Echoppes mit der Vorführung des Films Sonic 2.

