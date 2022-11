Super Loto Centre social la Busette Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Super Loto Centre social la Busette, 11 décembre 2022, Lille. Super Loto Dimanche 11 décembre, 14h00 Centre social la Busette

Ouvert à tous

Super Loto à la Busette handicap moteur mi Centre social la Busette 1 rue georges lefebvre Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

0320490253 http://www.labusette.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=97d6f7c5-29dd-44a9-87b7-f76534d93263 à l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre social la Busette à Lille organise le super loto, avec à gagner 1200€ de cadeaux, restauration et buvette sur place. Bonne ambiance et bonne humeur sont au rendez-vous !!

renseignement par mail ou par téléphone à la Busette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T14:00:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre social la Busette Adresse 1 rue georges lefebvre Lille-Centre Ville Lille lieuville Centre social la Busette Lille Departement Nord

Centre social la Busette Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Super Loto Centre social la Busette 2022-12-11 was last modified: by Super Loto Centre social la Busette Centre social la Busette 11 décembre 2022 Centre social La Busette Lille lille

Lille Nord