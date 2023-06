Séjour médiéval à Couëtron au Perche Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille, 14 août 2023, Marquette-lez-Lille.

Séjour médiéval à Couëtron au Perche 14 – 18 août Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille Sur inscription, entre 90 et 110€ le séjour

Notre séjour médiéval pour les enfants à Couëtron au Perche, dans le département de Loir-et-Cher, en France, vous offre une expérience immersive qui plonge les enfants dans l’univers culturel et médiéval. Pour cette aventure, nous serons logés dans un gîte situé à la Commanderie d’Arville, un lieu chargé d’histoire.

Le programme, soigneusement élaboré en collaboration avec les enfants, vise à leur offrir une véritable immersion dans le passé médiéval. Une partie importante du séjour sera consacrée à des activités médiévales dans un environnement propice. Les enfants auront l’occasion de s’initier à divers métiers d’artisanat tels que le travail sur vitrail, la création d’objets en cuir, la conception de blasons et même la taille de pierre. Ils pourront ainsi découvrir les techniques utilisées à l’époque médiévale et créer leurs propres œuvres d’art inspirées de cette période.

En plus de ces activités artistiques et artisanales, le séjour comprendra des visites dans les environs. La région regorge d’histoire et les enfants auront l’opportunité de découvrir des sites médiévaux authentiques. Ils pourront explorer des châteaux et d’autres lieux emblématiques.

Tout au long du séjour, les enfants vivront des activités et participeront à une expérience incroyable où ils pourront se mettre dans la peau de chevaliers et vivre comme eux. Le logement dans la Commanderie d’Arville, un lieu insolite et chargé d’histoire, contribuera à renforcer cette expérience immersive et à leur faire ressentir l’atmosphère médiévale.

Ce séjour aura lieu du 14 au 18 août 2023 et accueillera un groupe de 20 enfants, en respectant la mixité.

Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille 1bis rue Saint Exupery 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320555858 »}, {« type »: « email », « value »: « atelier@centresocial-marquette.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T08:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T18:00:00+02:00

séjour culturel