Séjour sportif Olhain – Toussaint 2022 Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille Catégories d’évènement: Marquette-lez-Lille

Nord

Séjour sportif Olhain – Toussaint 2022 Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille, 24 octobre 2022, Marquette-lez-Lille. Séjour sportif Olhain – Toussaint 2022 24 – 28 octobre Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille

Sur inscription: 150€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille 1bis rue Saint Exupery 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France Séjour sportif à Olhain – Octobre 2022 Ce séjour dans un lieu idéal pour le sport sera l’occasion pour chacun de se dépasser (individuellement et collectivement).

Au programme: biathlon, course d’orientation, escrime, escalade et bien d’autres activités….

Lors de ce séjour, tu seras hébergé sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:30:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Marquette-lez-Lille, Nord Autres Lieu Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille Adresse 1bis rue Saint Exupery 59520 Marquette-lez-Lille Ville Marquette-lez-Lille Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille Departement Nord

Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marquette-lez-lille/

Séjour sportif Olhain – Toussaint 2022 Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille 2022-10-24 was last modified: by Séjour sportif Olhain – Toussaint 2022 Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille 24 octobre 2022 Centre social L atelier Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille

Marquette-lez-Lille Nord