Sur inscription: 110€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre social L atelier, Marquette-lez-Lille 1bis rue Saint Exupery 59520 Marquette-lez-Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France Séjour Cirque Enfance – Juillet 2022 Ce séjour à dominante cirque aura lieu durant les vacances de Juillet 2022 pour les enfants.

Lors de ce séjour à Lisbourg dans le Pas de Calais, les enfants se déplaceront sous un chapiteau pour s’exercer en tant qu’apprenti circassien.

De l’équilibre en passant par de la jonglerie et des exercices seront au programme de ce séjour.

Vous serez logés à 30 minutes du chapiteau.

Ce séjour s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00+02:00

2022-07-22T18:00:00+02:00

