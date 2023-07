Séjour découverte à Pont d’Ouilly centre social intercommunal Loir et Bercé Montval-sur-Loir Catégories d’Évènement: Montval-sur-Loir

Sarthe Séjour découverte à Pont d’Ouilly centre social intercommunal Loir et Bercé Montval-sur-Loir, 17 juillet 2023, Montval-sur-Loir. Séjour découverte à Pont d’Ouilly 17 – 21 juillet centre social intercommunal Loir et Bercé Un séjour sur la base de loisirs de Pont d’Ouilly pour découvrir la Suisse Normande à travers des activités de pleine nature : équitation, VTT, accrobranche, canoé, géocaching, orientation, balades…

C’est aussi un séjour qui permet de découvrir la vie en groupe dans le respect de chacun et où chacun participe à la vie du camp.

L'hébergement se déroule sous tentes. centre social intercommunal Loir et Bercé place Clémenceau 72500 Montval sur Loir Montval-sur-Loir 72500 Château-du-Loir Sarthe Pays de la Loire cslb2@wanadoo.fr

2023-07-17T07:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

