Nord Projection en plein air – Faches-Thumesnil Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge Faches-Thumesnil, 31 août 2023, Faches-Thumesnil. Projection en plein air – Faches-Thumesnil Jeudi 31 août, 21h00 Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge Cet été, les Rencontres Audiovisuelles vous donnent rendez-vous en région Hauts-de-France pour des projections en plein air autour d’un format peu diffusé : le court métrage ! • Animaux animés (dès 6 ans)

Un programme 100% animation ! Partez à la découverte d’univers peuplés d’animaux, vivez des aventures en tout genre et explorez des histoires pleines d’humour et de poésie ! Le programme dure environ 1h10 et sera présenté en début de séance par un membre de notre équipe. Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Jeudi 31 août, 21h (accueil à partir de 19h30)

Programme Animaux animés

©Rencontres Audiovisuelles

