Création d’un procès fictif: Objectif justice Centre social Halimi Mermoz Lyon, 9 août 2023, Lyon.

Vous avez entre 14 et 25 ans?

Vous êtes curieux de découvrir comment fonctionne la justice, comment argumenter ? Travailler votre éloquence ? Défendre un sujet qui vous tient

à cœur ?

Au mois d’août, l’association Possible et les centre

sociaux Halimi et Mermoz vous amènent à découvrir le système

judicaire, avec pour objectif de créer un procès fictif sur

le thème de votre choix.

De 14 à 25 ans

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 04 78 74 26 78

PARCOURS SUR LYON 8ème , quartier Mermoz et Santy

Mercredi 09 août 2023 de 21h à 23h au Square Marie Ducher, avenue Paul Santy

Soirée cinéma + débats et présentation des ateliers, choix de la thematique pour le procès fictif

Jeudi 10 août de 14h à 16h au Centre social Halimi, 147 Av. Général Frère,

Séance prise de température : Choix d’une thématique problématique au sein de notre société (en lien avec le film ou pas) + débats mouvant autour de la justice et/ou les plus ou les moins de la justice ;

Vendredi 11 août de 14h à 16h sortie ( information a venir )

Rdv au tribunal judiciaire pour assister à des audiences en comparution immédiate ;

Mercredi 16 août : ( information à venir)

Rencontre avec des professionnels et/ou structures autour de la thématique choisie ;

Jeudi 17 août de 9h à 18h ( sortie au lac lieux à venir)

Jeu de piste de la justice à l’extérieur ( au lac de miribel ou autre lac) : recherche d’informations autour de la thématique et des arguments pour ou contre au regard de la réalisation du procès fictif ;

Vendredi 18 août de 18h à 20h derrière le centre social Mermroz,Lyon 8ème

Réalisation du procès fictif : autour de la thématique choisie en condition avec les costumes, respect du tour des paroles etc…

Centre social Halimi Mermoz 1 rue Joseph Chalier Lyon 69008 Mermoz Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

