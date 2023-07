Résidence danse afros-comtemporaines: Dansons ensemble Centre social Halimi Mermoz Lyon, 8 août 2023, Lyon.

Résidence danse afros-comtemporaines: Dansons ensemble 8 – 23 août Centre social Halimi Mermoz

RÉSIDENCE DANSES AFROS-CONTEMPORAINES :

DANSONS ENSEMBLE

Avec la compagnie Kiré. Venez danser en plein air avec

la compagnie de danse Kiré et ses musicien·n·e·s lives !

Avec pour objectif de créer un spectacle pour le 24 août !

Création en exterieur dans les quartiers de Mermoz et Santy, Lyon 8ème

Les mardis,mercredis et jeudis

De 18h à 19h pour les 6-14 ans

De 19h à 21h pour les plus de 14 ans

Du 8 au 10 aout, au square Marie Ducher avenue Paul Santy

Du 15 au 17 aout, au city stade de la résidence Maurice Langlet

Du 22 au 24 aout, derriere le centre social Mermoz au 1 rue Joseph Chalier

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 04 78 74 26 78

Centre social Halimi Mermoz 1 rue Joseph Chalier Lyon 69008 Mermoz Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T18:00:00+02:00 – 2023-08-08T21:00:00+02:00

2023-08-23T18:00:00+02:00 – 2023-08-23T21:00:00+02:00

