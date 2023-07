Résidence architecture et design « Construction d’une cuisine mobile pour les habitant.e.s » Centre social Halimi Mermoz Lyon, 10 juillet 2023, Lyon.

Résidence architecture et design « Construction d’une cuisine mobile pour les habitant.e.s » 10 – 27 juillet Centre social Halimi Mermoz

RÉSIDENCE « ARCHITECTURE ET DESIGN »

CONSTRUISONS ENSEMBLE

Avec l’association Bidouilles et Magouilles.

Venez construire une cuisine mobile qui pourra être

empruntable par les adhérent·e·s des centres sociaux Halimi

et Mermoz. Avec Anouk et Coline, deux architectes Lyonnaises.

Bricolage, dessin, conception et réflexion au rendez-vous !

De 18h à 21h en exterieur

Dans les quartiers de Mermoz et Santy de Lyon 8ème

Les lundis, mardis et mercredis soirs

Du 10 au 12 juillet au square Marie Ducher, avenue Paul Santy

Du 17 au 19 juillet derrière le centre social Mermoz, 1 rue Joseph Chalier

Du 24 au 26 juillet sur le city stade de la résidence Maurice Langlet, à Santy

Resitution à 18h le jeudi 27 juillet , place Latarget

• À partir de 14 ans.

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 04 78 74 26 78 ou sur place

