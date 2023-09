Pierre Mathues/Prix Nobelge ! Centre social Fumay, 25 mai 2024, Fumay.

Fumay,Ardennes

Convaincu d’être un bienfaiteur de l’humanité, Pierre Mathues nous embarque pour une promenade désinvolte de 70 minutes, entre mots savants, loufoques et incongrus. Sous la forme d’un abécédaire souvent (très) drôle et un peu fêlé… Aujourd’hui, si tu n’es pas un peu fou, alors tu deviens dingue ! Entrée gratuite..

2024-05-25

Centre social Rue Francis de Pressencé

Fumay 08170 Ardennes Grand Est



Convinced that he is a benefactor of humanity, Pierre Mathues takes us on a casual 70-minute stroll through learned, zany and incongruous words. In the form of an often (very) funny and slightly cracked primer… Today, if you’re not a little crazy, you’re going crazy! Free admission.

Convencido de que es un benefactor de la humanidad, Pierre Mathues nos lleva en un paseo desenfadado de 70 minutos a través de palabras ingeniosas, alocadas e incongruentes. En forma de un alfabeto a menudo (muy) divertido y ligeramente chascarrillo… Hoy, si no estás un poco loco, ¡te estás volviendo loco! Entrada gratuita.

Pierre Mathues ist davon überzeugt, ein Wohltäter der Menschheit zu sein. Er nimmt uns mit auf einen 70-minütigen, lässigen Spaziergang zwischen gelehrten, verrückten und unpassenden Wörtern. In Form einer oft (sehr) lustigen und etwas verrückten Fibel… Heute gilt: Wenn du nicht ein bisschen verrückt bist, dann wirst du verrückt! Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-14 par Ardennes Tourisme