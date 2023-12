Réunion de concertation : réfection de la rue du Capitaine Aubert Centre social Fresnoy-Mackellerie Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Réunion de concertation : réfection de la rue du Capitaine Aubert Centre social Fresnoy-Mackellerie Roubaix, 11 janvier 2024, Roubaix. Réunion de concertation : réfection de la rue du Capitaine Aubert Jeudi 11 janvier 2024, 19h00 Centre social Fresnoy-Mackellerie Entrée Libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T19:00:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T19:00:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00 L’objet de cette réunion de concertation sera d’évoquer le maintien ou non dusens unique, l’aménagement cyclable, le statut du stationnement, lavégétalisation et les dispositifs d’apaisement de la rue pour une zone 30

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• JEUDI 11 JANVIER 2024 À 19H AU CENTRE SOCIAL FRESNOY-MACKELLERIE 77 RUE DE ROME A ROUBAIX

En présence de :

– Monsieur Alexandre Garcin, adjoint au maire en charge de la voirie, des

mobilités et du stationnement

– Monsieur Eric Delbeke, adjoint au maire en charge de la Mairie de Quartiers Ouest

Centre social Fresnoy-Mackellerie 77 rue de Rome, 59100 roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 13 45 http://centresocialecho.fr/ Accueil du public :

Période scolaire :

Lundi, mardi et jeudi 9h-12h / 13h30- 18h

Mercredi 9h-12h / 13h30- 17h30

Vendredi 9h-12h / 13h30- 17h

Pendant les vacances scolaires :

