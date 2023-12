Réunion publique « Bien vieillir » : préparer sa retraite Centre social Flers Sart Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Réunion publique « Bien vieillir » : préparer sa retraite Centre social Flers Sart Villeneuve-d’Ascq, 13 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq. Réunion publique « Bien vieillir » : préparer sa retraite Samedi 13 janvier 2024, 10h00 Centre social Flers Sart Sur inscription, gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 Le Centre Culturel et Social Flers Sart vous invite à une réunion d’information pour vous aider à bien préparer votre retraite : droits, pensions, régimes spéciaux… Samedi 13 janvier de 10h à 12h. Programme L’âge de la retraite relevé à 64 ans

La durée de cotisation

La suppression des régimes spéciaux

La revalorisation des petites pensions

La surcôte pour les mères de famille

Une assurance vieillesse pour les aidants

Le calcul de la retraite en ligne Infos pratiques Inscription par téléphone 03 20 99 97 10 ou mail csflerssart@gmail.com Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « csflerssart@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 99 97 10 »}] [{« link »: « mailto:csflerssart@gmail.com »}] Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Code postal 59491 Lieu Centre social Flers Sart Adresse Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 55 Age max 99 Lieu Ville Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Latitude 50.657331 Longitude 3.140051 latitude longitude 50.657331;3.140051

