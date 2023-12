Noël en fête au centre social Flers Sart Centre social Flers Sart Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Noël en fête au centre social Flers Sart Centre social Flers Sart Villeneuve-d’Ascq, 19 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Noël en fête au centre social Flers Sart Mardi 19 décembre, 16h30 Centre social Flers Sart Réservation conseillée pour le spectacle de marionnettes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-19T16:30:00+01:00 – 2023-12-19T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-19T16:30:00+01:00 – 2023-12-19T18:00:00+01:00 Partagez un moment en famille à l’occasion de « Noël en fête » mardi 19 décembre 2023 de 16h30 à 18h. Au programme : Photo sur un décor de Noël

Atelier créatif

Goûter de Noël

Spectacle de marionnettes à 16h45 et 17h30 Inscription conseillée pour le spectacle de marionnettes auprès de l'accueil du centre social ou au 03 20 99 97 10 Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

