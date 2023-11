Nuit du jeu au centre social Flers-Sart Centre social Flers Sart Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Nuit du jeu au centre social Flers-Sart Centre social Flers Sart Villeneuve-d’Ascq, 8 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Nuit du jeu au centre social Flers-Sart Vendredi 8 décembre, 18h00 Centre social Flers Sart Inscriptions – 10€ par personnes avec repas compris La deuxième édition de la « Nuit du jeu » aura lieu vendredi 8 décembre 2023 de 18h à 00h.

Petits et grands, familles, aînés pourront s’essayer à de nombreux jeux de société ou au tarot, avant de partager un repas (tartiflette, salade, glaces, boissons).

Informations : Inscription

10 € par personne avec repas compris. Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320999710 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social Flers Sart Adresse Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.657331;3.140051

