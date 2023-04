Stérilisation des fruits et légumes Centre Social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Stérilisation des fruits et légumes Centre Social Flers Sart, 2 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Stérilisation des fruits et légumes Vendredi 2 juin, 09h00 Centre Social Flers Sart Gratuit – Inscriptions en ligne Vendredi 2 juin 09 h-11h30 : Stérilisation des fruits et légumes au Centre social Flers Sart avec Étiquette Nature Au cours de cet atelier vous aborderez le choix des bocaux, les méthodes de remplissage ; la stérilisation au sel pour les légumes /au sucre pour les fruits ; la conservation à l’huile, au vinaigre, à l’alcool ; le choix des ustensiles … L’atelier se clôturera par des dégustations. Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_juin2023

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Inscription sur liste d’attente Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

Pour s'inscrire sur liste d'attente :

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente- Centre Social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq

