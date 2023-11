Atelier Cuisine « Popote et Papote: cuisines mexicaines » Centre social Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Atelier Cuisine « Popote et Papote: cuisines mexicaines » Centre social Figeac, 30 novembre 2023, Figeac. Figeac,Lot L’atelier de cuisine Popote papote vous propose un atelier pour préparer de délicieuses recettes mexicaines !.

2023-11-30 10:00:00 fin : 2023-11-30 14:00:00. EUR.

Centre social Place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Popote papote cooking workshop invites you to prepare delicious Mexican recipes! El taller de cocina de Popote papote te ofrece la oportunidad de preparar deliciosas recetas mexicanas Das Kochatelier Popote papote bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie köstliche mexikanische Rezepte zubereiten können! Mise à jour le 2023-11-22 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Centre social Adresse Centre social Place Vival Ville Figeac Departement Lot Lieu Ville Centre social Figeac latitude longitude 44.6082835;2.0323118

