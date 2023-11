Atelier « Popote et papote Centre Social Figeac, 16 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Vous êtes invités à venir en famille cuisiner et déguster de bonnes soupes faites maison..

2023-11-16 10:00:00 fin : 2023-11-16 14:00:00. EUR.

Centre Social

Figeac 46100 Lot Occitanie



You’re invited to bring the whole family to cook and enjoy delicious homemade soups.

Te invitamos a venir en familia y cocinar sabrosas sopas caseras.

Sie sind eingeladen, mit der ganzen Familie zu kommen, um gute, selbstgemachte Suppen zu kochen und zu genießen.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Figeac