Atelier de formation, Bien Veillir dans le Lot ! Centre social Figeac, 6 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), vieillir en bonne santé, c’est pouvoir continuer « à être ce que l’on a toujours été et à faire ce qui est important pour soi ».

Le Département du Lot, les équipes du DAC 46, La Poste et le Gérontopôle du CHU de Toulouse, centre collaborateur de l’OMS, vous invitent à découvrir le programme de prévention ICOPE pour un vieillissement en bonne santé.

Il s’agit de surveiller six fonctions essentielles au maintien de l’autonomie : mémoire, audition, nutrition, mobilité, vision et humeur..

2023-10-06 09:30:00 fin : 2023-10-06 11:30:00. EUR.

Centre social Place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



According to the WHO (World Health Organization), healthy aging means being able to continue « to be what you have always been and to do what is important to you ».

The Département du Lot, the DAC 46 teams, La Poste and the Gérontopôle of Toulouse University Hospital, a WHO collaborating center, invite you to discover the ICOPE prevention program for healthy aging.

It involves monitoring six functions essential to maintaining independence: memory, hearing, nutrition, mobility, vision and mood.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), envejecer de forma saludable significa poder seguir « siendo lo que siempre has sido y haciendo lo que es importante para ti ».

El Departamento del Lot, los equipos del DAC 46, La Poste y el Gérontopôle del Hospital Universitario de Toulouse, centro colaborador de la OMS, le invitan a descubrir el programa de prevención del envejecimiento saludable ICOPE.

Se trata del seguimiento de seis funciones esenciales para el mantenimiento de la autonomía: memoria, audición, nutrición, movilidad, visión y estado de ánimo.

Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) bedeutet gesund alt zu werden, « weiterhin so sein zu können, wie man immer war, und das tun zu können, was einem wichtig ist ».

Das Département Lot, die Teams des DAC 46, La Poste und das WHO-Kooperationszentrum Gérontopôle des CHU Toulouse laden Sie ein, das Präventionsprogramm ICOPE für ein gesundes Altern zu entdecken.

Es geht darum, sechs Funktionen zu überwachen, die für die Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit wesentlich sind: Gedächtnis, Gehör, Ernährung, Mobilität, Sehvermögen und Stimmung.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Figeac