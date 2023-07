Les olympiades du centre social de Figeac Centre social Figeac, 26 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le centre social vous propose une après-midi olympiades dans le jardin du centre..

2023-07-26 14:00:00 fin : 2023-07-26 16:30:00. EUR.

Centre social

Figeac 46100 Lot Occitanie



The social center invites you to an afternoon of Olympics in the center’s garden.

El centro social ofrece una tarde de olimpiadas en el jardín del centro.

Das Sozialzentrum bietet Ihnen einen Olympiaden-Nachmittag im Garten des Zentrums an.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Figeac