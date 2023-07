Atelier Cuisine « Popote et Papote » : « Pâtisserie » Centre social Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Atelier Cuisine « Popote et Papote » : « Pâtisserie » Centre social Figeac, 5 juillet 2023, Figeac. Figeac,Lot Le Centre Social vous propose un atelier cuisine : « » Ouvert à tous !

Sur inscription..

2023-07-05 14:00:00 fin : 2023-07-05 . EUR.

Centre social Place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Centre Social offers a cooking workshop: « » Open to all!

Registration required. El Centro Social ofrece un taller de cocina: « ¡Abierto a todos!

Inscripción obligatoria. Das Centre Social bietet Ihnen einen Kochworkshop an: « » Offen für alle!

Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-06-29 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Centre social Adresse Centre social Place Vival Ville Figeac Departement Lot Lieu Ville Centre social Figeac

Centre social Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/