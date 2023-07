Résidence en structure d’accueil – Quentin Dupuy Centre Social Familiale Saint Gabriel Canet Bon Secours Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Du 03 au 21 juillet, l’artiste Quentin Dupuy réalisera sa résidence Rouvrir le Monde en structure d’accueil avec le Centre social familial Saint Gabriel Canet Bon Secours à Marseille

Lors de sa résidence, l’artiste partagera son temps de création avec un temps de transmission avec les différents publics du centre social, autour d’atelier de céramique. Les horaires des ateliers sont à définir sur place avec la structure d’accueil et l’artiste.

Une restitution de résidence collective est prévue à La Station, (89, route de Turin, 06300 Nice), en janvier 2024. Centre Social Familiale Saint Gabriel Canet Bon Secours 12 rue richard marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin: 2023-07-03 14:00 – 16:00 et 2023-07-21 14:00 – 16:00

