Fête de quartier Eugénie Cotton Centre social Eugénie Cotton Martigues, 1 juillet 2023, Martigues.

Samedi 1er juillet :

11h30 : Allocution de monsieur le Maire, rafraîchissement offert par la ville de Martigues. Ambiance musicale.

13h00 : Repas (calamars à l’armoricaine)

Au plateau PODIUM:

De 15h00 à 18h00 : Box à selfie, kermesse pour les enfants, jeux en bois (atelier confection de donuts), atelier créatif musée Ziem, atelier ludique maternelle en partenariat avec la crèche Malou, démonstration danses séniors (cumbia), atelier jeux de société / la fée partajeux, média bus (médiathèque) contes et lectures, structures gonflables.

Centre social Eugénie Cotton 1 rue Colonel Denfert 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MaisonEugenieCotton »}, {« type »: « email », « value »: « cscotton@aacs-martigues.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 36 44 »}]

2023-07-01T11:30:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

