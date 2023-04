Invitation aux Temps forts numériques Centre social et familial Bordeaux Nord, 28 avril 2023, Bordeaux.

Invitation aux Temps forts numériques Vendredi 28 avril, 09h30 Centre social et familial Bordeaux Nord Entrée libre

L’objectif de ces demi-journées « portes ouvertes » est de :

• Favoriser l’autonomie des personnes dans les démarches en ligne.

• Orienter les publics en fonction de leurs demandes vers des ressources du territoire (ateliers collectifs, acquisition de matériel, permanences numériques d’accès aux droits…).

• Mobiliser les partenaires institutionnels et associatifs dans la co-construction de ce temps.

• Faciliter l’information et lutter contre le non-recours à l’accès aux droits.

Sur place :

– Un pôle information permettra de découvrir la diversité de ressources sur le territoire autour de la thématique du numérique (présence de la bibliothèque du Grand Parc, du Service Inclusion de la Mairie de Bordeaux).

– Un pôle découverte permettra aux participants d’être accompagnés dans l’appréhension et l’acquisition des outils du numérique (mises a jours de son smartphone, stockage des données etc)

– Un pôle dédié à l’accès aux droits permettra aux partenaires institutionnels et associatifs mobilisés de présenter leur plateforme, leurs services dédiés à l’accès aux droits et de répondre aux demandes de premiers niveaux des usagers.

Dans le cadre d’un partenariat avec la CAF portant sur l’inclusion numérique dans les structures d’animation locale, le Centre Social et Familial Bordeaux Nord, le Centre Social et Culturel du Grand Parc, et le Centre Social Foyer Fraternel organisent, en co-construction avec des institutions et des associations locales (CAF, CARSAT, Pole Emploi, Atelier Graphite, PIMM’s Mediation, Service inclusion numérique et Bibliothèques de Bordeaux) 3 « Temps Forts Numériques » sur le territoire de Bordeaux Nord :

• Le vendredi 07 avril de 9h30 à 12h30 au Centre Social Foyer Fraternel, 23 rue Gouffrand, 33300 BORDEAUX

• Le vendredi 28 avril de 9h30 à 12h30 au Centre Social et Familial Bordeaux Nord, 58 Rue Joséphine, 33300 BORDEAUX.

• Le mardi 09 mai de 9h30 à 12h30 au Centre Social Culturel GP Intencité du Grand Parc, Place de L’Europe, 33300 BORDEAUX. »

Centre social et familial Bordeaux Nord 58 rue Joséphine, 33 000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T09:30:00+02:00 – 2023-04-28T12:30:00+02:00

Centre social de Bordeaux Nord