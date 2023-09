Atelier collectif : fabrication de lotions et des masques à base de fruits et de légumes Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo Figeac, 4 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Un atelier animé par Nathalie, professionnelle de l’esthétique, et proposé par l’épicerie sociale et solidaire du CIAS.

Inscriptions obligatoire

Renseignements auprès de Carole Peletier Coordinatrice Epicerie sociale et solidaire

apporté des contenants.

2023-10-04 13:30:00 fin : 2023-10-04 . EUR.

Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo place vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



A workshop led by professional beautician Nathalie, organized by the CIAS social and solidarity grocery store.

Registration required

For further information, please contact Carole Peletier, Coordinator, Epicerie sociale et solidaire

brought containers

Un taller dirigido por Nathalie, profesional de la belleza, y ofrecido por la tienda de comestibles sociales y solidarios CIAS.

Inscripción obligatoria

Para más información, póngase en contacto con Carole Peletier, coordinadora de la tienda de comestibles sociales y solidarios

traiga sus propios envases

Ein Workshop, der von Nathalie, einer professionellen Kosmetikerin, geleitet und vom Sozial- und Solidaritätsladen des CIAS angeboten wird.

Anmeldungen sind erforderlich

Auskünfte bei Carole Peletier Coordinatrice Epicerie sociale et solidaire

mitgebrachte Behälter

