Atelier Créatif de Noël ! centre social et de prévention Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Atelier Créatif de Noël ! centre social et de prévention Figeac, 20 décembre 2023, Figeac. Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 Le centre social et de prévention vous propose un atelier créatif sur le thème de Noël

Venez créer vos suspensions de noël, décoration de table, carte de vœux….

Le centre social et de prévention vous propose un atelier créatif sur le thème de Noël

Venez créer vos suspensions de noël, décoration de table, carte de vœux… EUR.

centre social et de prévention place vival

Figeac 46100 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-15 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Code postal 46100 Lieu centre social et de prévention Adresse centre social et de prévention place vival Ville Figeac Departement Lot Lieu Ville centre social et de prévention Figeac Latitude 44.6082835 Longitude 2.0323118 latitude longitude 44.6082835;2.0323118

centre social et de prévention Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/