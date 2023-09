Fête de la Rentrée du Centre Social et de Prévention à Figeac Centre Social et de prévention Figeac, 27 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Animations, jeux, présentations partenariales et zone de gratuité (concept ou chaque personne peut déposer un objet à donner et ou d’autres personnes prennent ce qu’ils veulent sans notion de troc ou d’argent)..

2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 . EUR.

Centre Social et de prévention

Figeac 46100 Lot Occitanie



Entertainment, games, partner presentations and a free zone (a concept where anyone can drop off an item to be donated and others can take what they want, without any notion of barter or money).

Actividades, juegos, presentaciones de asociaciones y una zona libre (un concepto en el que cualquiera puede dejar un objeto para ser donado y otras personas pueden coger lo que quieran sin noción alguna de trueque o dinero).

Animationen, Spiele, Partnerpräsentationen und eine Gratiszone (Konzept, bei dem jede Person einen Gegenstand zum Verschenken abgeben kann und andere Personen nehmen, was sie wollen, ohne den Begriff des Tauschhandels oder des Geldes).

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Figeac