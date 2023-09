Atelier Créatif : création de lampions Centre Social et de Prévention Figeac, 20 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Ateliers créatif, création de lampions, dans le cadre d’octobre rose !.

2023-09-20 14:00:00 fin : 2023-09-20 16:00:00. EUR.

Centre Social et de Prévention

Figeac 46100 Lot Occitanie



Creative workshops, lantern making, as part of the October rose campaign!

Talleres creativos, fabricación de farolillos, ¡en el marco de la campaña de la rosa de octubre!

Kreativ-Workshops, Gestaltung von Lampions, im Rahmen des rosa Oktobers!

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Figeac