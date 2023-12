Sortie du club Randonnée : Les Fessey Centre social et culturel Taiclet Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 12:30:00

Niveau : facile, départ 12h30 place du 8 mai 1945. Les sorties occasionnelles pour les personnes extérieures au club sont possibles, moyennant une participation de 2€. Ces sorties sont limitées à trois maximum par an (septembre à septembre). Prévoir repas tiré du sac. Réservation obligatoire au06 64 09 77 83 (Evelyne).

Centre social et culturel Taiclet

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

