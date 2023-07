Kokerboom – RugbyDanse 2023 Centre social et Culturel Nelson Mandela Centre de loisirs Jaumard La Seyne-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer

Kokerboom – RugbyDanse 2023
17 – 28 juillet
Centre social et Culturel Nelson Mandela Centre de loisirs Jaumard
La Seyne-sur-Mer

Pendant les 3 semaines de résidence la chorégraphe sud-africaine Desiré Davids enseignera aux enfants concernés les mouvements de danses contemporaines sud-africaines utilisé dans le « Flashmob » de son projet "XV de Danse" qui fait partie de la chorégraphie principale. Les enfants créeront également leur propre chorégraphie autour des actions du Rugby (mêlee, coup de pied, lancer de touche etc).

