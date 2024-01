La Fabrik de l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, mercredi 7 février 2024.

La Fabrik de l’Estey Ateliers zéro déchet et fait maison pour les parents et les enfants 7 et 14 février Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit Sur inscription Parents et enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T14:30:00+01:00 – 2024-02-07T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T14:30:00+01:00 – 2024-02-14T16:30:00+01:00

La Fabrik de l’Estey vous ouvre ses portes les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 et vous propose des ateliers fait maison, dans le but de procéder au zéro déchet !

Des ateliers pour les parents & les enfants. Un moment d’apprentissage pour tous, ou des techniques de fabrications seront utilisés tout au long de ce temps et facile à reproduire à la maison. Rien ne se perd tout se transforme !

Pour ce mois de février :

Mercredi 7 février Confection de bonbons, fait maison

Mercredi 14 février Pique-nique et goûter zéro déchet

ATELIER GRATUIT SUR INSCRIPTION POUR TOUS

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

ateliers zéro déchet

Centre Social et Culturel l’Estey