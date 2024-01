Réunion sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, mardi 23 janvier 2024.

Réunion sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation Une alimentation durable, saine et de qualité pour tous 23 janvier – 12 mars Centre Social et Culturel l’Estey Sur inscription – Pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T14:30:00+01:00 – 2024-01-23T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-12T14:30:00+01:00 – 2024-03-12T17:30:00+01:00

Le Centre Social et Culturel l’Estey et le CCAS de la ville de Bègles participent à un projet d’expérimentation de Sécurité Sociale de l’Alimentation sur votre territoire.

La Sécurité Sociale de l’Alimentation c’est quoi ?

C’est une carte vitale de l’alimentation qui permet aux mangeurs, mangeuses de l’expérimentation, de prendre en charge l’achat de certains produits alimentaires dans certains lieux de distribution.

L’objectif, c’est l’accès à une alimentation durable, saine et de qualité pour tous !

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

atelier

Centre Social et Culturel de l’Estey