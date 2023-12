Samedi des familles à l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 20 janvier 2024, Bègles.

Samedi des familles à l’Estey Samedi 20 janvier 2024, 10h00 Centre Social et Culturel l’Estey Pour tous – sur inscription – Gratuit (sauf Bistrot de l’Estey)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00

Les samedis des familles continuent cette année 2024, l’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey animera cette journée du 20 janvier :

De 10h à 12h – Ludothèque : jeux et jouets et mises en scènes théâtrales : colère et retour au calme

De 12h à 14h – le Bistrot de l’Estey : vous préparera un repas, pour partager un bon moment (repas à 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants / paiement en chèque ou en espèce).

De 14h à 16h : échanges entre parents et enfants sur le thème de la sanction et débrief de la matinée

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 13 00

Familles parents

Centre Social et Culturel l’Estey