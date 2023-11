Samedi des familles à l’Estey spécial Noël Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 23 décembre 2023, Bègles.

Samedi des familles à l’Estey spécial Noël Samedi 23 décembre, 12h00 Centre Social et Culturel l’Estey Sur inscription – Pour tous – Gratuit

Un samedi des familles pas comme les autres, un jour de fête, de partage, de découverte, pour ce rendez-vous spécial fin d’année.

Venez saper comme jamais ! Sortez les paillettes et votre bonnet de Noël pour venir faire la fête avec nous !

12h – 14h : Le Bistrot de l’Estey vous propose un menu surprise… préparez vos papilles pour un moment de découverte gustative !

14h – 16h30 : Après s’être régalé, une après-midi de folie vous attend ! musique, danse et même la venue d’un photographe pour immortaliser ce moment !

16h30 – 17h30 : Spectacle : Les deux frères et la mangue dorée

Il était une fois l’histoire de deux frères, Shanmugha et Ganesh… Le plus jeune, Shanmugha ne pouvait se déplacer sans son animal préféré : le paon… Son grand frère Ganesh avait une tête d’éléphant avec sa trompe et ses larges oreilles… Narada aimait s’amuser avec les super héros indiens et leur lancer des défis. Un jour, il lança le défi de la mangue dorée en demandant à Shiva de dire à ses fils, que celui qui ferait le tour du monde le plus rapidement possible remporterait la mangue recouverte d’or précieux.

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T12:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

Parents Enfants

Centre Social et Culturel l’Estey