Samedi des familles, spécial Noël à l’Estey Samedi 23 décembre, 12h00 Centre Social et Culturel l’Estey Sur inscription – Gratuit – Pour tous

En ce mois de décembre, les fêtes approchant, le Centre Social et Culturel l’Estey vous propose de venir profiter d’un moment aussi bien scintillant que convivial !

Un samedi pendant lequel les paillettes et les strass seront les bienvenus pour faire briller de mille feux vos plus belles tenues !

Au programme de ce samedi 23 décembre :

12h à 14h : Le Bistrot met les petits plats dans les grands, avec un menu surprise qui fera voyager vos papilles ! Ramenez un dessert à partager pour clôturer ce délicieux repas !

14h à 16h30 : Après-midi Boom party ! Une photo souvenir ? un photographe sera présent pour immortaliser ce joyeux moment, le tout, en musique !

16h30 à 17h30 : Spectacle, un conte pour petits et grands » Les deux frères et la mangue dorée » (à partir de 5 ans)

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T12:00:00+01:00 – 2023-12-23T17:30:00+01:00

enfants familles

Centre Social et Culturel de l’Estey