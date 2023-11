La joujouthèque géante de l’Estey Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, 2 décembre 2023, Bègles.

La joujouthèque géante de l’Estey Samedi 2 décembre, 10h00, 16h00 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit – Pour tous – Sans inscription

La Joujouthèque géante est un espace dédié aux jeux et jouets pour les tout petits.

L’Estey propose un espace sécurisé pour les enfants de 0 à 3 ans avec des jeux d’éveils, piscine à balle, structures géants et bien d’autres !

L’équipe du Centre Social et Culturel l’Estey aura le plaisir de vous accueillir de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Centre Social et Culturel l’Estey 20 rue Pierre et Marie Curie – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

enfants familles

Centre Social et Culturel de l’Estey